Dulu Ucapan Ashraf soal Covid-19 Ditertawakan, Sekarang Benar Jadi Kenyataan, Ini Firasat Suami BCL

TRI BUN-MEDAN.com - Ternyata, Ashraf Sinclair jauh hari pernah berucap tentang virus corona atau Covid-19 semasa hidup.

Namun, ucapan itu banyak orang yang mengucilkan bahkan menertawakannya.

Siapa sangka, ucapan Ashraf ternyata jadi kenyataan.

Sosok yang menertawakan ucapan Ashraf Sinclair itu adalah adik iparnya atau istri Adam Sinclair adik laki-lakinya.

Alhasil, setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia, adik iparnya, Yuna mengakui kebenaran ucapan suami BCL.

Minggu (19/04/20), adik ipar Ashraf Sinclair, Yuna mengunggah kolase potret dirinya bersama Ashraf dan keluarga disertai caption panjang yang menyentuh.

Penyesalan adik ipar pernah tertawakan Ashraf Sinclair pakai masker (kolase TribunStyle.com/Instagram @dida_sinclair)

Yuna menjadi salah satu orang yang beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Ahsraf sebelum meninggal.

Dua hari sebelum kematian kakak iparnya, Ashraf dan BCL baru saja pulang dari Los Angeles, tempat tinggal Yuna dan Adam Sinclair,

'Dear Abang Ash, it’s been 2 months, we still can’t believe you’re gone.

I look at these pics and I can’t believe we were given that chance to hangout with you in NY, one last time.