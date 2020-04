Masih Pandemi Corona, Pemkab Dairi Gelar Musrenbang Secara Online

TRI BUN-MEDAN.COM, DAIRI - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi tahun 2021, Senin (20/4/2020), berlangsung beda dari biasanya.

Karena suasana pandemi Corona, Musrenbang terpaksa digelar secara daring lewat konferensi video di Balai Budaya, di samping Pendopo/Rumah Dinas Bupati Dairi.

Para peserta Musrenbang saling bertatap muka dan berbicara dari kantornya melalui live video.

Musrenbang dipimpin oleh Bupati Eddy Berutu ditemani Sekda Leonardus Sihotang, Kepala Bappeda, dan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Dairi, serta dihadiri Sekretaris Bappeda Sumut.

Pantauan Tri bun Medan, pelaksanaan musrenbang secara daring/online ini macet sekali-sekali, lantaran kendala sinyal internet dan masalah pengoperasian peralatan.

Peserta Musrenbang, antara lain Ketua DPRD, Manajer Bank Sumut, Kepala Kantor Pertanahan, perwakilan Polres Dairi, Kepala Badan Pusat Statistik, serta kepala-kepala organisasi perangkat daerah dan camat-camat se-Dairi.

Eddy Berutu mengatakan, arah program pembangunan Dairi pada tahun 2021 adalah pembangunan SDM Dairi yang unggul dan berdaya saing.

• INILAH Jumlah Anggaran yang Dilaporkan Seluruh Pemda Se Sumatera Utara untuk Penanganan Covid-19

Pembangunan SDM, sambung Eddy, penting dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan SDA dan potensi lain yang dimiliki Kabupaten Dairi.

Untuk itu, pada musrenbang bertema Pengembangan SDM yang Unggul serta Berdaya Saing ini, Eddy meminta setiap OPD agar berinovasi saat merumuskan program alias meninggalkan cara-cara lama yang terbukti tak berhasil.

Terobosan hasil inovasi tersebut, lanjut Eddy, harus pula program yang nyata dapat dirasakan hasilnya oleh rakyat Kabupaten Dairi.

"Berpikir 'out of the box' dalam menyusun program yang mampu menjawab persoalan dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik," kata Eddy.

Eddy mengingatkan, agar semua OPD tetap berupaya untuk memenuhi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah ditetapkan.

"Jika terpaksa lantaran anggaran terbatas, pilihlah yang prioritas. Namun, tetap upayakan penuhi semua," ujar Eddy. (cr16/tri bun-medan.com)