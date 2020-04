Pacar Baru Elly Sugigi, Brondong Ganteng Seorang Hafiz Qur'an

TRI BUN-MEDAN.com - Hubungan Elly Sugigi dengan Aditya Gumelar diisukan berakhir.

Ini tampak dari unggahan Elly Sugigi di akun Instagram. Di mana, Elly mengunggah foto dirinya dan Aditya Gumelar dengan menuliskan kalimat perpisahan.

Tak hanya itu saja, Elly juga menuliskan rasa terima kasihnya pada Aditya Gumelar.

"Berpisah bukan berarti pisah untuk semuanya...jangalah perpisahan itu membuat kita saling tidak dewasa..kita akan tetap saling supoort saling doakan yang terbaik buat kita..klu kita punya hati yang tulus dan ihklas insyaallah Allah akan memberikan jalan terbaik ..diantara kita berdua gak ada drama atau mencari keuntungan semata no no..Allah punya rencana lain buat kita berdua..intinya doa restu orang tua..sangat lah penting buat kehidupan siapa pun itu...kita akan terus berkarya ...thx u so much @adityagumelar," kata Elly.

Namun, baru saja putus tak membuat Elly Sugigi merana.

Seperti diketahui, kehidupan percintaan Elly tampaknya tak pernah surut.

Selalu dikabarkan menjalin hubungan dengan berondong, belakangan Elly Sugigi kepergok sudah menggandeng cowok baru, Moms.

Dilansir dari kanal YouTube 'ESGE Entertainment', perempuan yang akrab disapa Mpok Elly tersebut tampak asyik bernyanyi dengan laki-laki muda.

Elly Sugigi gandeng cowok baru (YouTube/ ESGE Entertainment)

Lantas, Mpok Elly juga menjelaskan siapakah sosok laki-laki yang diketahui bernama Aldo tersebut.