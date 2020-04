Sosok Han So Hee, Si Pelakor dalam Drama The World of The Married, Akun Instagram Diserbu Netizen

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of The Married sedang digemari oleh banyak penikmat drakor di dunia, termasuk Indonesia.

Tak heran jika drama yang mengangkat cerita tentang perselingkuhan dan pelakor ini menduduki rating tertinggi, mengalahkan Itaewon Class.

Han So Hee merupakan seorang pemeran dalam drama tersebut.

Yakni sebagai Yeo Da Kyung, perempuan yang menjadi selingkuhan pria beristri.

Peran yang dimainkan Han So Hee membuat banyak orang geram. Bahkan netizen Indonesia ikut meramaikan Instagram pribadi miliknya.

• Dulu Ucapan Ashraf soal Covid-19 Ditertawakan, Sekarang Benar Jadi Kenyataan, Ini Firasat Suami BCL

Han So Hee adalah seorang model dan aktris asal Korea Selatan. Ia telah memulai kariernya sejak 2017 di bawah naungan agensi U-ATTO Entertaiment.

Nama perempuan kelahiran 18 November 1994 ini semakin populer berkat perannya sebagai pelakor atau perebut laki orang bernama Yeou Da Kyung, dalam drama The World of the Married yang telah tayang sejak 27 Maret 2020 lalu.

Sebelumnya, ia juga pernah berperan sebagai orang ketiga di dua drama terdahulunya dan mendapatkan julukan sebagai spesialis pelakor.

Han So Hee mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai seorang model. Pada 2016, ia pernah tampil di sejumlah iklan dan video klip milik SHINee yang berjudul “Tell Me What To Do”.

• Youtuber Billy Joe Ava Akui Lakukan Pelecehan Seksual, Minta Maaf Setelah Viral di Media Sosial