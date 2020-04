Download Drama Korea The World of The Married Sub Indo, Tonton Setiap Jumat & Sabtu

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of the Married ini memiliki total 16 episode.

Serial ini ditayangkan di stasiun televisi Korea Selatan JTBC setiap Jumat dan Sabtu pukul 22:50 mulai 27 Maret 2020.

Episode terakhir The World of the Married rencananya berakhir pada 16 Mei 2020 mendatang.

The World of the Married disutradarai oleh Mo Wan Il.

Sementara Joo Hyun merupakan penulis naskah Drama Korea The World of the Married.

A World of Married Couple atau The World of the Married. (Instagram/jtbcdrama)

The World of the Married menceritakan tentang kehidupan rumah tangga seorang dokter dan direktur rumah produksi.

Namun, setelah beberapa tahun berjalan, rumah tangga keduanya dirusak oleh orang ketiga.

Diam-diam, suami sang dokter menjalin hubungan dengan wanita muda.

Drama ini diperankan oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Kim Hee Ae memainkan tokoh dokter bernama Ji Sun Woo.