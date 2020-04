Lagu Demi Kesembuhan Ibunda, Taylor Swift Emosional Nyanyikan 'Soon You'll Get Better di Konser Amal

TRI BUN-MEDAN.com - Taylor Swift turut menyumbangkan suara emasnya pada konser amal 'One World: Together at Home' yang digelar Sabtu (18/4/2020).

Dirinya menjadi satu di antara sederet musisi yang mengikuti konser dari rumah.

Pada kesempatan itu, ia membawakan lagu barunya yang berjudul 'Soon You'll Get Better.'

Penampilannya kala itu pun langsung menjadi sorotan.

Bukan tanpa alasan, ini merupakan kali pertama bagi Taylor Swift membawakan lagu tersebut secara live.

Sebelumnya, penyanyi 30 tahun itu sempat mengatakan bahwa mungkin akan sulit baginya untuk menyanyikan lagu tersebut secara langsung.

Hal ini lantaran lagu yang ditulisnya itu menceritakan tentang kondisi sang ibunda, Andrea yang tengah berjuang melawan kanker.

Oleh karenanya 'Soon You'll Get Better' disebut sebagai lagu yang cukup emosional bagi Taylor Swift, sebagaimana dikutip dari Entertainment Tonight.

Sejumlah warganet terlihat memberikan tanggapannya atas penampilan dari musisi bernama lengkap Taylor Alison Swift ini.

"This song is for her mother battling cancer. This song is for everyone globally who suffer due to pandemic crisis. Someday we all get better."