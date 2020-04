Sinopsis The World of the Married Episode 1: Awal Mula Kecurigaan Ji Sun Woo

Sinopsis The World of the Married Episode: Awal Mula Kecurigaan Ji Sun Woo

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of the Married berkisah tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang harus terusik dengan hadirnya orang ketiga.

Serial ini tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.50 di stasiun TV JTBC.

Episode 1 tayang pada 27 Maret 2020, dengan jumlah total 16 episode.

Berikut sinopsis lengkap drama korea The World of the Married episode 1.

The World of the Married (JTBC)

Dokter Ji Sun Woo merasa memiliki kehidupan yang sempurna, pekerjaan yang baik, suami yang sayang padanya serta anaknya yang mereka cintai.

Ji Sun Woo

Namun keraguan muncul saat Ji Sun Woo menemukan lipbalm di jaket suaminya, Lee Tae Oh.

Ia juga menemukan sehelai rambut panjang berwarna terang yang terselip di syal ia pakai.

Syal itu pemberian suaminya yang baru pulang dari luar kota.