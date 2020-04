Ada Selisih Harga Tak Wajar, 7 Fraksi Tolak Pengajuan Anggaran Dinsos untuk Bantuan Covid-19 Langkat

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRI BUN-MEDAN.com, STABAT - Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Langkat telah menolak pengajuan anggaran bantuan untuk warga terdampak Covid-19 yang diusulkan Dinas Sosial.

Penolakan itu dilayangkan Fraksi Gerindra, PDIP, PAN, , PBI, KPK, NasDem, dan Demokrat dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang juga dihadiri BNPB, Pemdes dan instansi terkait.

Ketua Fraksi PDI DPRD Langkat, Romelta Ginting dalam penolakan ini beralasan karena harga pengadaan bantuan yang diajukan tidak wajar, artinya ada selisih anggaran yang dinilai berlebihan.

"Dewan menolak pengajuan anggaran itu. Ada tujuh fraksi yang sepakat menolak, alasannya kami menilai harga yang diajukan tidak wajar, dan berlebih anggaran," ungkap Romelta Ginting, Kamis (23/4/2020).

Romelta Ginting mengungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Rina Marpaung mengajukan penyaluran bantuan Covid-19 berupa sembako yakni beras dan telur.

Adapun sesuai pendataan bahwa yang mendapat bantuan sebanyak 80 ribu kepala keluarga.

Dinsos menganggarkan besaran bantuan tersebut Rp 200 ribu per kepala keluarga terdampak Covid-19.

Di mana terdapat harga satuan bantuan telur per butirnya Rp 1.300 per butir sudah termasuk biaya mobilisasi pengangkutan bantuan sebesar Rp 150 per butirnya, anggaran pembelian beras sebesar Rp 11.800 per kilogramnya.

"Usai mendengar usulan dari Kadinsos, tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Langkat sepakat menolak pengajuan pembagian bantuan Covid 19 berupa sembako, dikarenakan harga satuan yang diajukan oleh kepala dinas sosial sangat terlalu tinggi.