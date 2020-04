Ini Balasan Menohok Han So Hee Untuk Netizen Indo yang Menghujatnya Karena Perankan Pelakor

Ini Balasan Menohok Han So Hee Untuk Netizen Indo yang Menghujatnya Karena Jadi Pelakor di The World of Married

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Han So Hee membalas perlakuan netizen Indonesia kepadanya.

Pemain di drama Korea The World of The Married ini melakukan hal tersebut setelah akun instagramnya tiba-tiba ramai dengan hujatan netizen Indonesia.

• Mantan Menteri Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Beda Mudik dan Pulang Kampung

Kebanyakan, netizen Indonesia ini menghujat Han So Hee karena peran pelakor Da Kyung yang dimainkannya di The World of The Married.

Seperti diketahui, drama Korea The World of The Married yang tayang di JTBC setiap hari Jumat-Sabtu ini menuai sorotan dari netizen Indonesia.

Balasan Han So Hee (instagram)

Drakor ini menceritakan soal Da Kyung ( Han So Hee) yang tega berselingkuh dengan Tae Oh.

Padahal Tae Oh sendiri sudah menikah dengan Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae) dan memiliki putri yang cantik

Akibat peran jadi Da Kyung yang merupakan pelakor, Han So Hee banyak menuai haters dari netizen Indonesia.

Setiap Han So Hee posting, pasti ada netizen Indonesia yang menyerangkan dengan penuh kemarahan.

• Masih Pandemi Covid-19, Gubernur Sumut Tegaskan Proyek Pembangunan Sport Center Jalan Terus

Kepada KStarLive, Han So Hee semepat mencurahkan isi hatinya akibat banyak haters tersebut.