Ini Lima Pilihan Menu Berbuka Puasa dari Hotel Santika Medan

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyambut ibadah puasa tahun ini, Santika Premiere Dyandra Hotel Medan kembali memberikan pilihan menu berbuka puasa.

Namun ada yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini semua menu akan dipasarkan menggunakan sistem take away.

"Tahun ini dalam menyambut Ibadah Puasa, kami membuat promo Breakfasting Take Away. Jadi menu ini akan dipasarkan dengan sistem take away," ujar Public Relation Officer Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan Nivi Syeron Iroth, Kamis (23/4/2020).

Ia menjelaskan ada lima pilihan menu yang ditawarkan untuk promo ini. Menu tersebut di antaranya Ayam Rica-rica, Nasi Hainan, Soto daging, Fish and Chips, dan Ikan Goreng Tepung.

"Selain lauk pauk akan dapat buah, sambal, dan kerupuk. Dalam paket tersebut juga akan ada Takjil of The Day yang diberikan secara cuma-cuma. Menu takjilnya pasti berbeda-beda setiap hari. Menu ini ditawarkan hanya Rp 35 ribu," jelasnya

Ia mengatakan setiap pembelian minimal lima paket mendapatkan pengantaran gratis dengan maksimum radius lima kilometer. Pemesanan bisa dilakukan ke Kafe Ulos atau (061) 451 1999 ext 32 or +62 61 8050 1079.

"Pengirimannya bisa menggunakan aplikasi ojek online. Sedangkan pembelian lima paket ke atas dan dalam radius lima kilometer kita kirimkan dengan jasa kirim hotel," ujarnya.

Menu ini akan tersedia mulai 23 April 2020. Pihaknya menyarankan untuk melakukan pemesanan maksimal dua jam sebelum waktu pengantaran.

Selain promo Breakfasting Take Away ini, pihaknya juga menyediakan promo untuk kamar. Hanya Rp 580 ribu per malam, sudah mendapatkan berbagai fasilitas pendukung.

"Kita juga ada promo Room hanya dengan Rp 580.000 sudah bisa menginap di hotel berbintang dengan gratis sarapan untuk dua orang, gratis makan malam atau makan siang dan diskon 50 persen untuk fasilitas laundry," pungkasnya.

(sep/tri bun-medan.com)