Jelang Ramadan, Satlantas Polrestabes Medan Imbau Jangan Ada Sahur on The Road dan Asmara Subuh

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Untuk meningkatkan kekhusyukan ibadah selama Ramadan dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19, Satlantas Polrestabes Medan mengimbau masyarakat agar jangan ada kegiatan Sahur on The Road (SOTR) dan Asmara Subuh (AS).

Hal ini dikatakan Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny W Siregar, di mana untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Ia menegaskan bila terjadi kerumunan warga Satlantas Polrestabes Medan akan melakukan penindakan.

"Kepada warga kita imbau jangan ada lagi kegiatan Sahur On The Road dan Asmara Subuh mengingat saat ini wabah Covid-19 masih terjadi di Tanah Air," ujarnya, Kamis (23/4/2020).

Lebih lanjut dijelaskannya, begitu juga untuk warga yang hendak mudik sebaiknya ditunda untuk tahun ini.

"Operasi Ketupat Toba 2020 akan diberlakukan hari ini mulai pukul 00.00 WIB selama 37 hari yang berakhir pada 31 Mei 2020," sebutnya.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut mantan Kasat Sabhara Polrestabes Medan ini, Operasi ini mengedepankan tindakan preemtif dan persuasif pada masyarakat.

"Bagi warga tetap patuhi protokoler Covid-19. Selalu pakai masker, jaga jarak dan jangan pakasakan diri untuk mudik saat wabah virus ini," ungkapnya.

Untuk jumlah titik larangan mudik saat ini, lanjut Sonny, sudah mengusulkan tiga titik.

"Namun tiga titik ini masih perlu dibahas dalam rapat nanti. Kita usulkan ada tiga titik. Namun belum fix dan perlu kita rapatkan lagi," pungkasnya.

(mft/tri bun-medan.com)