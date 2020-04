Dihujat Lantaran Perankan Pelakor dalam Drakor, Han Seo Hee Berharap Dapat Peran yang Disukai Orang

Profil Han So Hee, artis cantik pemeran pelakor di drama Korea 'The World of the Married.' (Grazia via Tribunnews.com)

TRI BUN-MEDAN.com - Episode terbaru drama korea The World of the Married sangat ditunggu-tunggu banyak orang, termasuk penonton di Indonesia.

Kurang dari sebulan berjalan, 'The World of the Married' membuat sejarah JTBC ketika premier drama ini menempati peringkat pertama yang memiliki penonton tertinggi yang dicapai oleh drama JTBC.

Dan baru-baru ini mencapai peringkat tertinggi kedua dalam sejarah drama JTBC setelah 'Sky Castle'.

Aktris dalam drama Korea Selatan bertajuk 'The World of the Married', Han Seo Hee, berbicara tentang karakternya dalam sebuah foto terbaru untuk sebuah majalah.

Melansir Soompi.com, dalam wawancaranya bersama Dazed!, Han Seo Hee memberikan pendapat mengenai karakternya Yeo Da Kyung.

Tidak seperti orang kebanyakan yang kesal, Han Seo Hee mengaku dirinya kasihan dengan Da Kyung.

Episode 9 The World of the Married tayang Jumat 24 April 2020: Lee Tae Oh cemburu (Soompi)

“Ketika saya membaca naskahnya, saya merasa kasihan pada Da Kyung. Saya berpikir, 'Mengapa dia harus bersikap seperti ini sampai saat ini?' Dia membuang keluarganya, cara orang-orang di sekitarnya memandangnya, dan harga dirinya ketika dia masih muda di usia 20-an," ungkap Han Seo Hee.

Han Seo Hee juga menggambarkan prosesnya agar dapat memahami perannya.

“Karena saya harus memahami Da Kyung secara menyeluruh untuk menggambarkan karakternya dengan baik, saya banyak berpikir tentang bagaimana saya harus berusaha memahami dia. Seperti yang saya lihat, Da Kyung adalah sosok yang telah merelakan tubuh dan hatinya demi cinta Tae Oh (Park Hae Joon), jadi saya memutuskan untuk hanya fokus pada bagian itu," ujarnya.

