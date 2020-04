Drama Korea The World of the Married, Apa Benar Orang Pernah Selingkuh Akan Mengulangi di Lain Waktu

TRI BUN-MEDAN.com - Di tengah masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) saat ini, sebagian orang mulai mencari kesibukkan di dalam rumah.

Salah satunya dengan menonton drama Korea.

Nah, ada satu drama Korea yang sedang digandrungi oleh warga Indonesia.

Judulnya The World of the Married.

Drama asal negara Korea Selatan ini menceritakan kisah Ji Sun Woo (yang diperankan oleh Kim Hee Ae) yang ternyata tahu suaminya, Lee Tae Oh (diperankan oleh Park Hae Joon) berselingkuh.

Selingkuhannya bernama Yeo Da Kyung (diperankan oleh Han So Hee).

Setelah bercerai dengan Ji Sun Woo, Lee Tae Oh lantas menikah dengan Yeo Da Kyung.

Drama yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu ini berhasil menarik perhatian seluruh warga Korea dan penggemar internasional karena alur ceritanya yang baik.

Bahkan drama ini berhasil menembus rating di atas 20%.