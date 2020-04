Kumpulkan Donasi dengan Cara Kekinian, GIS Ajak Buat Video Tiktok Ala Selebgram

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Di tengah pandemi Covid-19, banyak komunitas, lembaga ataupun instansi yang ikut andil membantu pemerintah dalam menangani dampak pandemi corona.

Berbagai kegiatan donasi pun dilakukan dengan bermacam cara.

Hal ini merupakan bentuk gotong royong untuk sama-sama menguatkan dalam menghadapi masa-masa pandemi corona yang tengah melanda Indonesia, khususnya Medan.

Satu di antaranya datang dari komunitas Gerakan Istiqomah Sedekah (GIS) yang berdomisili di Jalan Puri, Medan.

Aktif menggalang donasi untuk lawan Covid-19 dengan berbagai cara, kali ini GIS mengadakan kegiatan donasi yang cukup kekinian.

GIS membuat ajakan bagi para anak muda untuk membuat video dengan tagar #sedekah1000challenge.

Video sejenis tengah ramai dikampanyekan para artis maupun influencer yang menular ke seluruh kalangan anak-anak muda dengan tagar #passthebrushchallenge.

Tantangan membuat video before after dengan dan tanpa make up ini sudah ramai di media sosial sebagai bentuk hiburan karena tengah menjalani masa karantina pandemi corona.

"Melihat banyaknya anak-anak muda yang saat ini yang aktif di dunia sosial media dan sangat kreatif dengan gadget nya. Kita lihat yang pass the brush challenge itukan banyak kali sudah. Jadi kami memikirkan bagaimana supaya hal itu bisa dialihkan ke sesuatu yang bermanfaat. Makanya kami dari Gerakan Istiqomah Sedekah (GIS) membuat inisiatif tantangan untuk mengajak semua masyarakat untuk mengikuti #sedekah1000challenge," ujar pendiri Gerakan Istiqomah Sedekah, Exsan kepada Tri bun Medan, Senin (27/4/2020).

Exsan mengatakan bahwa jika pass the brush challenge hanya untuk hiburan, #sedekag1000challenge diharapkan bisa mengajak masyarakat khususnya anak-anak muda untuk mau ikut bersedekah meskipun jumlahnya tidak banyak.