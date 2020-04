Syahrini Kedapatan Pakai Baju yang Sama dengan Bintang Drama The King Eternal Monarch

Syahrini Kedapatan Pakai Baju yang Sama dengan Bintang Drama Korea The King: Eternal Monarch

TRIBUN-MEDAN.com- Berbagai macam brand kenamaan luar negeri nampak selalu menempel di badan Syahrini.

Gaya berpakaiannya pun juga dikenal sangat salah satu gaya yang unik dan eksentrik.

Hobi bepergian keluar negeri membuat gaya syahrini makin nampak begitu bergelimang harta.

Syahrini Kedapatan Pakai Baju yang Sama dengan Bintang Drama The King Eternal Monarch (instagram)

Hal ini berbanding lurus dengan statusnya sebagai salah satu selebriti dengan bayaran termahal.

Tak hanya itu, ia juga berhasil mencuri hati seorang pengusaha kaya, Reino Barack, hingga menjadi suaminya.

Gaya hidupnya yang dikenal glamor kini nampak makin mewah dan sulit dibayangkan oleh warga biasa.

Namun tak jarang pakaian maupun barang-barang yang dikenakannya membuat netizen ingin tahu dan penasaran.

Penyanyi Syahrini berpose di sela-sela promo film Bodyguard Ugal-ugalan di Kantor Redaksi Kompas.com, Jakarta, Kamis (28/6/2018). Film ini akan mulai tayang 5 Juli 2018 di bioskop.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO) ()

Baru-baru ini, nampak akun Instagram @fashionsyahrini menemukan bahwa pakaian yang dikenakan Syahrini, sama dengan pakaian yang dikenakan oleh salah satu pemeran drama korea The King: Eternal Monarch, Jung Eun Chae.

Akun tersebut mengunggah foto kolase Syahrini dan Jung Eun Chae yang mengenakan baju yang sama keluaram Alexander McQueen pada Minggu (26/4/2020).

Dalam unggahan tersebut, diketahui bahwa harga baju tersebut adalah lima belas juta rupiah.

Diketahui drama The King: Eternal Monarch ini juga diperankan oleh aktor kenamaan Lee Min Ho dan juga Kim Go Eun.

Syahrini (TRIBUNNEWS.COM/ JEPRIMA)

Drama ini mengisahkan seorang kaisar Korea bernama Lee Gon yang diperankan oleh Lee Min Ho bertemu dengan seorang detektif Jung Tae Eul yang dimainkan Kim Go Eun.

Drama ini ditulis oleh Kim Eun Sook yang dikenal juga menulis drama-drama populer seperti Goblin, Descendants of The Sun, The Heirs, dan Secret Garden.(*)

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul Dikenal Gemar Pamer Outfit Bermerek, Syahrini Kedapatan Pakai Baju yang Sama dengan Bintang Drama The King: Eternal Monarch