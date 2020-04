Ari Lasso Bersih-bersih dan Tata Semua Ruangan Selama di Rumah Saja, Bingung Mau Lakukan Apa Lagi

Saat berbincang dengan Daniel Mananta, Ari Lasso langsung berani menjamin rumahnya sangat bersih dan tertata.

TRI BUN-MEDAN.com - Penyanyi Ari Lasso membeberkan kegiatannya selama di rumah saja guna mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Dalam kanal YouTube Daniel Mananta, Ari Lasso mengaku sangat terobsesi pada kerapihan.

"Ya lu (Daniel) tau gue punya kecenderungan kerapihan yang agak berlebih ya. Dalam arti ya mungkin OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) atau kalau kata orang-orang keren," kata Ari Lasso, dikutip Kompas.com, Senin (27/4/2020).

Menurut juri ajang Indonesian Idol itu, hari-hari biasanya ia tidak pernah bisa tidur sebelum rumahnya terlihat rapih.

"Jam berapapun ya gue pulang idol kayak jam 00.30, 01.30 WIB sampai rumah, kalau masih ada piring kotor di meja makan, kalau masih ada kursi miring gitu gue enggak bisa."

"Pasti gue sempatkan beresin which it takes five or ten minutes," ungkap Ari Lasso.

Bahkan, pria berusia 47 tahun itu mengaku beberapa hari ini sudah menata seluruh ruangan di rumahnya.

Termasuk, kamar asisten rumah tangganya.