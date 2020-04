Inilah Kampoeng Ramadhan UMKM, Solusi Pemulihan Ekonomi di Masa Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara melakukan terobosan untuk memulihkan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Pemprov mencoba memperdayakan kembali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ikut terdampak virus Corona.

Terobosan tersebut dirangkai dalam gelaran Kampoeng Ramadhan UMKM Cegah Covid-19 di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Acara ini menyediakan sekitar 25 stand yang masing-masing diisi oleh dua pelaku usaha yang hanya memberikan pelayanan dengan sistem drive thru dan pembelian dari aplikasi ojek online.

"Ide ini kita gagas sebagai upaya pemulihan ekonomi di tengah wabah virus Corona yang membuat para pelaku usaha kecil menengah kewalahan dan bahkan memilih tutup. Untuk menghindari penyebaran virus, kami membuat konsep ala drive thru dan online," ujar Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut, Haykal Amal, Rabu (29/4/2020).

Dikatakannya, Kampoeng Ramadhan UMKM ini dibuka mulai Selasa sampai Kamis (21/5/2020) mendatang.

"Kita lihat dulu antusias masyarakat, kalau nanti ramai dan banyak UMKM yang berniat, bisa kita tambah lagi standnya. Pelaku usaha yang saat ini ikut bukan hanya kuliner, tapi ada juga menjual sembako dan usaha kreatif lainnya," ucap Haykal.

Seluruh rangkaian acara, kata Haykal, mengikuti prosedur yang juga diawasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut.

"Wajib pakai masker untuk penjaga stand dan pengunjung, kami juga menyediakan masker bila pengunjung ada yang tidak memakai atau membawa masker sendiri. Sebelum gelaran dimulai juga kita lakukan penyemprotan disinfektan di area acara. Kami harap kegiatan ini bisa jadi semangat baru buat para pelaku usaha dan ide yang bisa dicontoh buat lainnya," katanya.

Sementara itu, pihak Event Organizer (EO) Kampoeng Ramadhan UMKM, Iqbal Pranoto mengatakan, UMKM yang ikut dalam gelaran adalah binaan Pemerintah Provinsi Sumut di antaranya menjual produk fashion, sembako dan makanan siap saji serta makanan khas daerah

"Kita harapkan acara ini dapat membantu masyarakat dalam mencari kebutuhannya dengan tetap merasa aman dan juga membantu UMKM untuk berkembang lagi. Kami imbau juga untuk pengunjung agar terus menerapkan social distancing," ucap Iqbal.

Diakuinya, penjualan dibuka mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB, dengan tetap memberlakukan social distancing, sistem penjualan dilakukan dengan drive thru, take away (bungkus bawa pulang), secara online serta menggunakan uang tunai.

