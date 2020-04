Penjelasan Luna Maya Perihal Gosip Hubungan Cintanya Dengan Herjunot Ali, Banyak Menjodohkan Mereka

TRI BUN-MEDAN.com-Selama ini beredar gosip tentang kedekatan Luma Maya dengan aktor Herjunot Ali. Gosip hubungan percintaan mereka semakin mencuat setelah beredar video Luna Maya dengan Herjunot ngobrol bersama.

Jadi, dalam kesempatan berbincang dengan Luna Maya, Melaney Ricardo mengonfirmasi langsung tentang gosip percintaan mereka.

"Is there something going on? (Apakah ada yang terjadi antara kamu sama Junot?" tanya Melaney Ricardo, dikutip Kompas.com dari video berjudul "SIAPAKAH YANG AKAN DIPILIH LUNA MAYA!? HERJUNOT ALI, RYOCHIN ATAU ARIEL? 123 DIRUMAH SEMUANYA", Rabu (29/4/2020).

• Kasih Sayang Seorang Presiden untuk Masyarakat, Beri Sendiri Paket Sembako ke Rumah-rumah Penduduk

"Kalau going on enggak sih. Sama kayak semua bintang tamu gue, mereka semua teman baik gue. Aku sudah berteman sama Junot sejak 2017, jadi setelah berapa tahun enggak main film, akhirnya keluar The Doll 2 itu sama Junot," jelas Luna Maya.

Lantaran main film bareng, Luna Maya mengaku harus saling kenal dengan para pemeran film, termasuk Herjunot Ali.

"Dia punya pasangan, gue punya pasangan tapi kan harus kenal dong, kita mau main film bareng, chemistry harus dapat. Jadi kita harus sering ngobrol, hangout sedikit supaya enggak awkward," kata Luna Maya.

Hingga saat ini, Luna Maya menyebut masih berteman baik dengan Herjunot Ali.

Namun, ia mengerti mengapa warganet menjodohkannya dengan mantan kekasih Tatjana Saphira tersebut.

"Pertemanan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Sampai saat ini sih kita tetap sama ya (berteman). Mungkin ritmenya dia jomblo, gue jomblo jadi banyak yang jodoh-jodohin," tutur Luna Maya.

Melaney Ricardo kemudian bertanya apakah Luna tidak pernah terpikirkan untuk berpacaran dengan Herjunot Ali.