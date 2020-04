Rayakan Ulang Tahun Pernikahan yang ke-5, Andien Aisyah Bagikan Video Momen saat Nikah dengan Irfan

Di ulang tahun pernikahan yang kelima, Andien mengunggah video berupa perayaan momen pernikahannya melalui Instagram pribadinya

TRI BUN-MEDAN.com - Di ulang tahun pernikahannya yang kelima, musisi Andien Aisyah mengingat momen sederhana bersama sang suami, Irfan Wahyudi.

Penuh haru, Andien berharap kemesraannya yang sederhana akan terus tercermin dalam kesehariannya.

Andien sendiri mengunggah video berupa perayaan momen pernikahannya melalui Instagram pribadinya @andienaisyah, (28/4/2020).

“Berapa kalipun mengingat hari pernikahan kami, selalu aja nangis.”

“Pernikahan sederhana yang buat kami berdua artinya luar biasa,” tulis Andien dalam captionnya dikutip Grid.ID, Rabu (29/4/2020).

Sangat intim, pernikahan yang mengandalkan jerih payah mereka sendiri hanya melibatkan orang-orang terkasih.

“Pernikahan swadaya yang semuanya hanya dibantu orang-orang tersayang. Thank you, you know who you are,” kata Andien.

Setelah lima tahun berumah tangga, Andien masih membawa semangat pernikahannya.

Andien yang akan dikaruniai anak kedua ini kemudian berharap keeratan yang mereka coba bangun akan terus terjalin.

“Rasanya masih kerasa sampe hari ini. Hangat, dekat, penuh cinta.”