Sosok Dita Soedarjo, Putri Konglomeret Diledek Jadi Pacar Ariel Noah, Sontak Beri Tanggapan Keras

TRI BUN-MEDAN.com - Heboh sosok wanita diledek menjadi pacar Ariel Noah.

Wanitar tersebut bernama Dita Soedarjo, mantan pacar Denny Sumargo.

Pemilik usaha Haagen Dasz Dita Soedarjo baru-baru ini diledek seorang netizen sebagai pacar Ariel NOAH.

Komentar tersebut agaknya menggelitik Dita Soedarjo, hingga ia memberikan tanggapan langsung.

Dita Soedarjo, sosialita yang juga anak konglomerat Indonesia. (kompas.com/Dian Reinis Kumampung)

Mantan tunangan Denny Sumargo tersebut menyebut bahwa ia tak mungkin berpacaran dengan Ariel Noah.

Lagi pula, Dita Soedarjo menyukai pria lain.

• Omzet Pedagang Lemang Anjlok saat Ramadan Tahun Ini

• Kapolda Sumut Angkat Bicara Perwira Polisi/Wakapolsek Pancurbatu Ditangkap karena Kasus Narkoba

"Calon pacar Ariel Noah mba Dhita," komentar seorang netizen.

Dita Soedarjo menegaskan, hubungan tersebut adalah hal yang mustahil.

"Kok random banget sih Ariel Noah? nggak mungkin lah ama dia! I like someone else yoo," balas Dita.

Nama Dita Soedarjo sempat bersanding sebagai tunangan aktor tampan Denny Soemargo kandas.