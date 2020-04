Kenali Pilihan Investasi yang Aman dan Mudah 

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN – Banyak platform dan jenis investasi bisa dipilih di era digital atau saat kondisi tak menentu akibat wabah Corona (Covid-19) seperti saat ini.

Menurut Willy Filosofia, Financial Planner dari Surabaya, saat ini banyak platform teknologi sebagai alat investasi. "Teknologi saat ini memungkinkan orang untuk melakukan investasi di manapun berada. Termasuk dari rumah seperti sekarang ini yang akibat darurat Corona kita harus tetap di rumah," kata Willy, belum lama ini.

Produk investasi yang memberikan pelayanan secara digital dan bisa diakses dimana saja, antara lain reksa dana. "Investasi reksa dana merupakan investasi yang cukup mudah. Karena ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi," jelas Willy.

Reksa dana ada berbagai jenis. Di antaranya reksa dana saham dan reksa dana pasar uang. Keuntungan reksa dana saham paling tinggi di antara yang lain, tapi risikonya juga paling besar.

"Dalam reksa dana jenis ini, Manajer Investasi menempatkan dana investor ke instrumen saham. Tujuannya adalah memberikan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengapitalisasi pasar modal Indonesia," jelas Willy.

Sedangkan reksa dana pasar uang, menempatkan 100 persen pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.

Head of Wealth Management & Premier Banking Bank Commonwealth Ivan Jaya memaparkan volatilitas market seperti saat ini diperkirakan masih akan bertahan dalam beberapa minggu bahkan bulan ke depan. Ia menyarankan investasi yang likuid agar saat dibutuhkan akan mudah dan cepat dicairkan seperti reksa dana.

Head of Wealth Management Premier Banking Bank Commonwealth Ivan Jaya (DOK Humas Bank Commonwealth)

Menurutnya Dolar AS dan Yen dianggap sebagai safe haven dan banyak diburu oleh investor di tengah ketidakpastian. Namun, dari Bank Indonesia menyatakan hingga akhir tahun bahwa kurs rupiah terhadap dolar AS akan berada di level Rp 15.000, sehingga saat ini akan terbatas potensi keuntungannya jika membeli dolar AS.

Reksa dana pasar uang 100% berinvestasi di instrumen pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, dan Obligasi yang memiliki jatuh tempo di bawah 1 tahun. Hal ini membuat reksa dana pasar uang memiliki tingkat risiko yang konservatif dan sangat likuid. “Cocok bagi investor pemula, investor dengan tujuan investasi jangka pendek serta investor yang ingin menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal,” ujarnya.

Ia melanjutkan, reksa dana saham merupakan reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi namun berpotensi menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.