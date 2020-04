Punya Wajah Cantik, Luna Maya Rupanya Masih Sering Minder, Pengen Kayak Sophia Latjuba

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Luna Maya merasa dirinya sama seperti wanita lainnya yang selalu ingin mirip selebritis cantik lainnya.

"Gue pas ngaca gue bilang, gue pengin banget kayak Dian Sastro, haha," kata Luna Maya saat dipantau Grid.ID melalui video di channel YouTube Melaney Ricardo, Kamis (30/4/2020).

• Pengakuan Raffi Ahmad Mengejutkan, Selingkuh Dengan Wanita Rupawan Ini Saat Memacari Yuni Shara

"Kan sama aja gitu, maksudnya gue juga kayak 'aduh pengin banget kayak Nicole Kidman ya, atau pengen kayak Sophia Latjuba gitu,'" ungkapnya lagi.

Di mana dalam lubuk hatinya, Luna Maya sangat ingin menjadi awet muda seperti Sophia Latjuba.

"I mean dia aja, Sophia Latjuba yang kita kagum-kagumin, maksudnya untuk dia yang umurnya walaupun nggak beda jauh sama gue ya, gue aja melihat dia kayak, dia tuh udah kepala 4, sorry something gitu, dan dia nggak kelihatan seperti seusia dia, dan gue selalu berpikir adu gue pengin kayak dia gitu," ungkap Luna Maya.

Tak hanya itu, Luna Maya bahkan sering merasa punya banyak kekurangan dari dirinya.

Luna Maya ngobrol bareng Sophia Latjuba melalui video call (kolase Tribun Style)

"Tapi kadang-kadang lagi ngaca gitu, kayak aduh flek gue ya di sini (pipi) ya, aduh hidung gue tuh nggak semancung yang harusnya bule-bule mancung gitu, masih bulat juga ini," tutur Luna Maya.

Mendengar hal tersebut, sontak saja Melaney Ricardo merasa sangat terkejut.

• Sayembara Foto Wisuda Jokowi, Gibran Sebut Motor Ducati Mesti Diberikan pada Guru Besar Airlangga

"Lu suka rasa kayak gitu Lun?" tanya Melaney Ricardo kepada Luna Maya dengan terkejut.