Aktor Reza Rahadian Buka-bukaan Soal Kisah Asmara, Mulai Jatuh Cinta Hingga Patah Hati

TRI BUN-MEDAN.com - Reza Rahadian dikenal sebagai sosok aktor yang berbakat.

Ada banyak judul film yang berhasil dimainkannya.

Tak hanya itu, pemilik nama lengkap Reza Rahadian Matulessy itu juga merambah karir baru sebagai dosen mata kuliah Program Studi Vokasi Komunikasi (Vokom) Universitas Indonesia pada Semester Gasal 2018-2019.

Meski kerap muncul di layar kaca, Reza Rahadian dikenal sebagai sosok yang misterius terlebih menyangkut masalah percintaan dan urusan pribadi lainnya.

Tapi baru-baru ini, pemeran BJ Habibie dalam film Habibie & Ainun itu akhirnya buka-bukaan soal kisah cintanya kepada Luna Maya.

Dalam video di kanal YouTube Luna Maya, Reza Rahadian mengaku bahwa dirinya pernah juga merasakan jatuh cinta.

Reza Rahadian buka-bukaan soal kisah cintanya. (YouTube Luna Maya)

Awalnya, Luna Maya yang tengah berbincang ringan dengan Reza Rahadian mengungkapkan bahwa rekan artisnya itu merupakan sosok yang misterius.

Luna Maya lantas menanyakan soal kisah cinta Reza Rahadian.

"You know what? Saking kamu misteriusnya, kan pribadi itu kan kamu enggak pernah umbar, jarang lah ya," kata Luna Maya.