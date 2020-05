Tiket Pesawat Lion Air Sudah Dijual, Begini Respon Angkasa Pura II Kualanamu

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Beberapa situs penjualan tiket pesawat online masih menawarkan penjualan tike hingga saat ini.

MeskiPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 yang bertujuan untuk mendorong warga untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota dan kota asal, untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia mulai 24 hingga 31 Mei 2020 sudah keluar, namun pada saat ini pembeliannya tiket pun masih bisa dilakukan.

Adapun maskapai yang masih melakukan penjualan tiket pesawat itu yakni dari Lion Grup dengan pesawatnya Lion Air dan Batik Air.

Dari informasi yang dihimpun Tri bun, penjualan tiket pesawat ditawarkan untuk berbagai tujuan.

Mulai dari ke Pulau Jawa seperti Jakarta hingga di dalam Pulau Sumatera sendiri seperti Pekan Baru.

Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 600 ribuan per orang hingga Rp 1 jutaan.

Plt Manager of Branch com and Legal Angkasa Pura II Bandara Kualanamu, Paulina HA Simbolon mengatakan, pada dasarnya Bandara Kualanamu hingga saat ini masih beroperasi.

Selain menjalankan pelayanan pesawat kargo juga ada pelayanan untuk pesawat internasional dan khusus.

Sementara untuk pesawat komersil umum tidak ada lagi semenjak adanya Permenhub Nomor 25 tahun 2020.

"Kalau soal itu (ada penjualan tiket lagi) lebih tepat sebenarnya jika mengkonfirmasi ke pihak Lion. Kalau dari kita pengelola bandara yang dapat disampaikan adalah sesuai dengan ketentuan bandara masih beroperasional dan berjalan dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang berlaku. Artinya ada atau tidaknya pesawat kami tetap beroperasi karena yang namanya operasional bandara masih berjalan seperti kargo pesawat khusus dan internasional jika ada," ujar Paulina, Sabtu (2/4/2020).

