Tawaran Hotel Berbintang di Tengah Pandemi Covid-19, Pesan Paket Buka Puasa Dapat Voucher Menginap

TRI BUN-MEDAN.com,MEDAN - Meski saat ini ada anjuran untuk menghindari titik keramaian, Anda tetap bisa menikmati sajian berbuka dari Swiss-Belinn Gajah Mada Medan.

Tahun ini hotel yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No 49, Babura, Kota Medan ini menawarkan paket-paket khusus untuk berbuka puasa.

General Manager Swiss-Belinn Gajah Mada Medan, Nalom P Sidauruk mengatakan pihaknya menyediakan paket-paket untuk berbuka puasa tahun ini.

Layanan yang disediakan adalah drive thru, take away, dan delivery.

"Kita membuat suatu terobosan, mengingat kondisi sekarang dimana kita lebih dianjurkan untuk physical distancing. Jadi untuk meminimalisir keramaian kita menyediakan Ramadhan drive thru dan take away and delivery service," katanya, Minggu (3/4/2020).

Ia mengatakan untuk menu drive thru akan berbeda dengan menu take away dan delivery service. Menu-menu yang ditawarkan juga akan berbeda setiap harinya.

"Untuk Ramadan kita ada Paket Berkat yang ditawarkan dengan harga Rp 35 ribu per kotak dan Paket Rahmat Rp 50 ribu per kotak. Kedua paket ini tentu beda pilihan menunya dan kuantitasnya. Sedangkan paket andalan kita adalah Paket Ummat seharga Rp 150 ribu untuk empat orang," jelasnya.

Ia mengatakan semua paket sudah termasuk takjil, makanan utama, hingga makanan penutup.

Semua menu yang dimasukkan dalam paket-paket ini bercitarasa Nusantara seperti ikan asam manis, ayam rica-rica, dendeng, gurame pecak, bahkan hingga ikan gembung acar.

"Semua menu juga kita pilih yang sesuai dengan lidah orang Indonesia, dari pengalaman kami saat berbuka puasa, makanan tradisional lebih menarik dibandingkan masakan internasional.