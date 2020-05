Aksi Bintang Emon Sindir Netizen Indonesia yang Hujat Artis Luar Negeri: 'Otak Lu Ke-suspend Apa Gimana?'

TRI BUN-MEDAN.com - Setelah viral lantaran video DPO (Dewan Perwakilan Omel-omel) tentang virus corona, Komika Bintang Emon kembali menjadi sorotan.

Bukan lagi tentang virus corona, kritikan Bintang Emon ini menyasar ke netizen Indonesia yang hujat artis luar negeri, seperti Reemar Martin dan Han So Hee.

Komika jebolan SUCA 3 ini menyampaikan kritik dengan ciri khasnya yang lucu mengocok perut.

Bertajuk DPO, yakni Dewan Perwakilan Omel-omel, Bintang Emon menyoroti warganet yang melakukan hal tak masuk akal.

Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini tengah ramai beberapa kasus warganet yang menyerbu laman Instagram publik figur luar negeri.

Misalnya pada laman Instagram milik kekasih dari Pangeran Mateen dari Brunei Darussalam.

• Dul Jaelani Kolasekan Fotonya dengan Potret Lawas Ahmad Dhani, Komentar El Rumi Jadi Sorotan

• Olla Ramlan Panggil Tim Medis ke Rumah, Jalani Tes Swab dan Rapid Test Sekaligus agar Lebih Tenang

Bintang Emon kembali unggah video kocak (instagram Bintang Emon)

Adapula Han So Hee, yang memerankan sosok perebut suami orang dari drama Korea The World of The Married.



Terbaru, Reemar Martin seorang artis Tik Tok yang memiliki paras cantik menjadi korban dari tangan jahat beberapa warganet Indonesia.

Melihat kelakuan brutal dari warganet, Bintang Emon kembali mengeluarkan video DPO yang ke 11 pada Sabtu (2/5/2020).

Bintang Emon merangkum seluruh omelannya dalam dua video.