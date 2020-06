Berita Foto: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Secara Resmi Membuka Kampoeng Ramadan di PRSU

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi membeli panganan dari dalam mobil di salah satu stan di Kampoeng Ramadan PRSU, Medan, Senin (4/5/2020). Kegiatan tersebut merupakan terobosan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak wabah Covid-19, dibuka mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB, dengan tetap memberlakukan sistem drive thru dan pembelian take away.