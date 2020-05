The Power of Different Dirikan Miniper Saat Pandemi, Berikan Literasi Bagi Anak Madina

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pandemi Covid-19 membuat seluruh lembaga khususnya lembaga pendidikan untuk merumahkan siswa hingga mahasiswa untuk belajar dari rumah.

Namun, sistem yang diterapkan dari sekolah dengan belajar menggunakan media aplikasi, ternyata tidak semua anak dapat menjangkaunya baik dari alat hingga jaringan yang tidak memadai.

Melihat hal tersebut, Komunitas The Power of Different berinisiatif menggagas Miniper yaitu perpustakaan mini yang terletak di Desa Sibanggor Jae, Kabupaten Mandailing Natal.

Founder Miniper, Muhammad Poso mengungkapkan bahwa latar belakang ia dirikan ini lantaran akibat pandemi Covid-19 melanda, kegiatan belajar mengajar anak menjadi terganggu.

"Awalnya karena melihat anak-anak desa Sibanggor Jae libur karena pandemi Covid-19, kami berinisiasi membuat Miniper yaitu mini perpustakaan di desa guna memberikan edukasi kepada anak desa untuk literasi membaca karena kita yakin bahwa anak anak desa punya potensi besar jika Bimbingan atau edukasi yg baik," ungkap Poso, Senin (4/5/2020).

Miniper ini dibuka di kediaman rumah nenek Poso.

Poso menuturkan bahwa ada ruangan yang jarang dipakai yang kemudian Poso dan tim lainnya segera modifikasi menjadi ruangan perpuskataan mini.

"Kita masih proses membuatnya sampai sekarang masih seperti pada gambar yang bisa kita buat, tapi kita akan berusaha terus. Alhamdulillah kemarin kita dapat donasi meja tiga buah. Kita masih mencoba memberikan yang terbaik," ujarnya.

Poso menerangakan bahwa hingga saat ini, dari donasi buku tersebut, terkumpul 100 lebih koleksi judul buku yang dapat dibaca oleh anak desa setempat.

"Untuk sekarang sekitar seratus lebih buku yang kita koleksi. Karena masih satu desa. Kita masih mau cari untuk bekal persiapan buat MiniPer juga. Adik-adik disini kan pasti bosan karena bukunya itu saja," tutur Poso.