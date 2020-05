Drama Korea The World of the Married

Drama Korea The World of The Married Pecahkan Rekor Rating Drama Tertinggi dalam Sejarah TV Kabel

TRIBUN-MEDAN.com- Drama Korea The World of the Married produksi JTBC sukses mencetak sejarah dalam dunia drama Korea Selatan.

Pada 2 Mei 2020, The World of The Married mencatatkan rekor rating pemirsa tertinggi sepanjang sejarah seluruh jaringan televisi kabel di Korea Selatan.

• Spoiler The World of The Married Episode 13 dan 14, Lengkap Jadwal Tayang hingga Episode 16

Rating The World of The Married resmi salip capaian pemegang rekor sebelumnya, Sky Castle.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode terbaru dari drama ini mencetak rating rata-rata 24.33 persen di seluruh negeri.

Download drama korea The World of the Married Sub Indo (JTBC)

Angka tersebut membuat drama yang dibintangi Kim Hee Ae dan Park Hae Joon menggantikan posisi Sky Castle sebagai drama rating tertinggi.

Mengutip Soompi, Minggu (3/5/2020), episode terakhir Sky Castles hanya mampu menembus angka 23,78 persen pada 2019 silam.

Link download drama korea The world of the married (kolase tribun Madura)

Sejak tayang pada 27 Maret 2020, rating drama The World of the Marriedterus meningkat.

• Ini Cara Nonton dan Link Streaming Gratis The World of The Married Episode 12

Berawal dari mendapatkan rating 6,3 persen, dan 10 persen untuk 2 episode perdana, drama ini kini sudah mencapai 24 persen.

Rating drama perselingkuhan ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan menjelang episode terakhirnya.