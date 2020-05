Kalung Emas - Lirik dan Kunci (Chord) Gitarnya, Lagu yang Bikin Fans Sobat Ambyar Semakin Patah Hati

TRI BUN-MEDAN.com - Kalung emas, salah satu tembang yang dinyanyikan Didi Kempot punya arti mendalam bagi para fans yang sedang patah hati.

Sobat Ambyar-- fans Didi Kempot-- sampai menangis tersedu-sedu menyanyikan lagu Kalung Emas.

Berikut Chord (Kunci) Gitar dan Lirik Lagu Kalung Emas - Didi Kempot.

Intro: C Em F G

C Em

Kalung emas sing ono gulumu

F G C

Saiki wis malih dadi biru

Dm G

Luntur koyo tresnamu

Em Am

Luntur koyo atimu

F Dm Bb ..G

Saiki kowe lali karo aku..

*)

C Em

Kalung emas kui mbiyen tak tuku

F G C

Tak pasrahke mung kanggo sliramu

Dm G

Gedhe roso tresnaku

Em Am

Yo mung kanggo sliramu

F G C

Ra nyono kowe lali karo aku

Reff :

G Am Em

Loro atiku..atiku keloro loro

F G C

Rasane nganti tembus ning dhodo

Int. Dm G C

G Am Em

Nangisku iki..Mergo kowe sing njalari

F D G

Kebangeten opo salahku iki

C..Fm G

Opo dosaku iki..