Maudy Ayunda Jalani S2 di Stanford, Kini Diterima di Jurusan Tambahan, Bakal Lulus dengan 2 Gelar

Maudy Ayunda kini tengah mengenyam pendidikan S2 di Stanford University jurusan Master of Business Administration.

TRI BUN-MEDAN.com - Maudy Ayunda umumkan diri diterima di jurusan tambahan di Stanford University. Kepintaran Maudy Ayunda tuai pujian dari warganet.

Nama Maudy Ayunda memang dikenal publik sebagai seorang aktris dan juga penyanyi.

Wanita berusia 25 tahun tersebut juga kerap wara-wiri di layar kaca lewat sejumlah iklan.

Kendati memiliki kesibukan yang padat sebagai entertainer, Maudy Ayunda ternyata masih memprioritaskan pendidikan.

Pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya tersebut kini tengah mengenyam pendidikan S2 di Stanford University jurusan Master of Business Administration.

Namun, baru-baru ini Maudy Ayunda mengumumkan jika dirinya baru saja diterima di jurusan tambahan.

Hal itu terkuak lewat postingan terbarunya di Instagram pada Senin (4/5/2020).

Maudy mengunggah 2 buah foto yang berisi potret dirinya bersama anak-anak serta surat penerimaan dirinya di jurusan tambahan.

"It’s been a while since I updated you on my studies.

(Sudah cukup lama sejak aku ngumumin kuliah aku)

So here it is! Di akhir semester pertama, aku apply dan diterima untuk menjalankan satu jurusan tambahan: bidang pendidikan!