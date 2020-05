Ternyata Ini Alasan Dewi Sandra Putuskan Hijrah, Rasakan Kehidupan yang Lebih Tenang

TRIBUN-MEDAN.com- Dewi Sandra bercerita soal perjalanannya menuju hijrah yang diakuinya tak mudah.

Saat ini sudah mantap untuk berhijrah, pengalamannya dalam mencari ketenangan hidup dengan mendalami ilmu agama islam membuatnya bisa berada di titik seperti sekarang.

• Berikut 8 Artis Indonesia Tutup Usia, Ada Didi Kempot, Glenn Fredly, hingga Ashraf Sinclair

Namun siapa sangka, kehidupan tenang yang saat ini dirasakan Dewi tak serta merta ia dapatkan dengan mudah.

Hal ini diungkapkan Dewi Sandra pada Luna Maya lewat salah satu video yang dibagikan pada kanal YouTube Luna Maya.

Dewi Sandra bercerita bagaimana awalnya ia bisa mengubah hidupnya menjadi seperti sekarang.

7 tahun lalu, sebelum memutuskan untuk hijrah, perempuan 40 tahun itu sempat mengalami pergolakan batin yang cukup berat akan masalah hidup yang kala itu ia rasakan.

Dewi Sandra saat menjadi pembicara pada acara Wardah Cosmetic di Hall 8 Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2015). WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

"Aku pribadi. waktu aku mulai berkontemplasi, waktu itu aku lagi protes-protesnya dengan Tuhan dan keadaan. Akhirnya, aku berusaha mencari dengan belajar, apa sih?

Kok ada orang yang tenang, semua masalah ada solusinya, coba jelasin ke gue gimana, 'dengar ini, coba buka ayat ini (isi Alquran)'. and you read it, then make sense, but the same time that doesn't make sense," kata Dewi Sandra.

Pencarian jawaban atas segala pertanyaan hidup yang ada di benaknya pun tak langsung ia dapatkan secara instan ketika memutuskan untuk hijrah.

• Klarifikasi Aamir Khan Tentang Uang Rp 3 juta dalam 1 Kilo Tepung Terigu Buat Bantu Warga Miskin