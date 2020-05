Berikut Daftar City Car Harga Rp 100 Jutaan Bisa Jadi Pertimbangan Anda

Bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan tinggal di daerah perkotaan, city car bekas kisaran Rp 100 jutaan berikut ini bisa jadi pertimbangan.

TRIBUN-MEDAN.com - Sesuai dengan sebutannya, city car diartikan sebagai mobil perkotaan.

Mobil jenis ini cocok dipakai di medan perkotaan dengan lalu lintasnya yang padat.

Namun, bukan berarti city car tidak bisa dibawa jalan jauh semisal ke luar kota.

Hanya saja, akan ada perbedaan kenyamanan jika dibandingkan dengan mobil yang memang didesain untuk tujuan itu, seperti SUV dan MPV.

“Tentu berbeda. City Car cocok digunakan di perkotaan, semisal untuk pergi kuliah atau ke kantor,” kata Sukarwo, pemilik dealer mobkas Berkah Motor, Jl.Raya Batu Ceper, No. 55, Tangerang. Selasa (5/5/2020)

Bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan tinggal di daerah perkotaan, city car bekas kisaran Rp 100 jutaan berikut ini bisa jadi pertimbangan Anda.

Daihatsu Sirion pertama kali diluncurkan pada April 2007.

Sirion dibekali mesin 1.300 cc yang juga dipakai pada Avanza dan Xenia.

Daihatsu Sirion Bekas (GridOto.com)

Dengan budget segitu, Anda sudah bisa dapat Sirion All New A/T keluaran 2014 Rp 105 juta.