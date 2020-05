Tilik Potret Perubahan Drastis Adele, Berat Badan Turun Drastis dan Penampilan Baru Bikin Pangling

Adele tampil berbeda dengan potongan rambut lurus sebahu dan tubuh yang jauh lebih langsing daripada sebelumnya.

TRI BUN-MEDAN.com - Intip transformasi Adele yang berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pelantun 'Someone Like You" sukses menurunkan berat badannya di awal tahun 2020 ini.

Penyanyi asal Inggris, Adele baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tahun pada Selasa 5 Mei 2020.

Lalu pada Rabu 6 Mei 2020, Adele mengunggah potret dirinya dalam balutan mini dress berwarna hitam.

Melalui unggahan di Instagramnya itu, Adele tak hanya mengucap syukur atas ulang tahunnya tetapi juga membuat publik terkejut.

Bagaimana tidak, penampilan Adele kini benar-benar bikin pangling!

Adele tampil berbeda dengan potongan rambut lurus sebahu dan tubuh yang jauh lebih langsing daripada sebelumnya.

Dalam unggahan itu, Adele tersenyum lebar ke arah kamera sambil melambaikan tangannya ke depan dada.

Penampilan terbaru Adele di tahun 2020 (Instagram @adele)

Kira-kira seberapa drastiskah perubahan penampilan Adele ini dalam beberapa tahun terakhir?

Daripada penasaran, yuk intip foto-foto transformasi Adele yang berhasil TribunStyle rangkum dari berbagai sumber!

2015