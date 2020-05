Cuplikan Drama Korea The World of The Married

Drama Korea The World of The Married Episode 13: Kecenderungan Kleptomania Joon Young Terkuak

TRIBUN-MEDAN.com- Memasuki episode 12 yang tayang Sabtu (2/5/2020), jalan cerita drama korea tentang rumah tangga dan perselingkuhan ini semakin panas dan menguras emosi para penonton.

Di episode 12, kasus pembunuhan Park In Kyu telah selesai.

Drama Korea The World of The Married episode 13 tayang malam ini, Jumat (8/5/2020).

Kematian In Kyu dianggap sebagai kasus bunuh diri.

Putusan tersebut tak luput dari campur tangan Ji Sun Woo.

Sun Woo memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan Lee Tae Oh dari dugaan sebagai pelaku pembunuhan.

Sun Woo melakukan itu semata-mata demi putranya, Lee Joon Young.

Kesaksian palsu Sun Woo dipercayai oleh pihak kepolisian sebab ia memberi pernyataan yang masuk akal lengkap dengan barang bukti.

Sun Woo mengaku Tae Oh berada di mobilnya saat peristiwa nahas itu menimpa In Kyu.