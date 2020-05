Febby Rastanty Tanya Kapan Verrell Bramasta Akan Menembaknya, Begini Reaksi Putra Venna Melinda

Febby Rastanty memenuhi tantangan Boy William untuk meminta Verrell Bramasta mengungkapkan perasaan kepadanya.

TRI BUN-MEDAN.com - Febby Rastanty dan Verrell Bramasta punya hubungan dekat.

Apakah mungkin kelak mereka pacaran? Belum diketahui pasti.

Maka, vlog berjudul "Febby Rastanty MARAH Karena Wilona Dibawa-bawa?!" pada channel Youtube yang dikelola Boy William, memberi bocoran.

Di situ, Febby Rastanty memenuhi tantangan Boy William untuk meminta Verrell Bramasta mengungkapkan perasaan kepadanya.

"Yes tentu saja. Kalau enggak kita enggak akan berhubungan baik sampai saat ini," jawab Febby seperti dikutip Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Febby Rastanty kemudian mengungkapkan sosok Verrell Bramasta di matanya.

"Dia itu baik, pekerja keras dan dia tulus juga sama orang, dan dia memang baik kayak go big or go out. Kayak gue all out kalau sama orang yang gue sayang," ujar Febby.

Kemudian Boy William menelepon Verrell Bramasta dan menantang Febby Rastanty untuk meminta Verrell menyatakan perasaannya saat itu.

"Kenapa Febby, Febby lagi sama Boy?" kata Verrell Bramasta dari ponsel Boy William.

"Verell kamu kapan mau nembak aku?" tanya Febby Rastanty.