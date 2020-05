BERITA DUKA ARTIS: Putri Ayudya Unggah Foto Bersama Mendiang Stan Isakh yang Meninggal Tadi Pagi

TRI BUN-MEDAN.com - Kabar duka lagi muncul dari dunia selebritas. Penyanyi Stan Isakh meninggal tadi pagi

//

Artis peran Putri Ayudya mengucapkan terima kasih kepada mendiang Stan Isakh.

• MULAI 13 MEI, THR PNS, Anggota TNI - POLRI Dikabarkan Cair 13 Mei 2020, Tunjangan Kinerja Tak Naik

• PAKET Internet Gratis Telkomsel, Kuota Internet Gratis 5 GB, Paket Internet Murah, Bonus Berlaku Mei

Ucapan terima kasih ini diungkapkan Ayudya melalui unggahan Insta Story Instagram-nya, @_putriayudya.

Ungkapan ini disertai sebuah foto mendiang Stan Isakh dan Ayudya dengan latar hitam putih.

Baca juga: Kabar Duka, Penyanyi Stan Isakh Meninggal Dunia

"Thank you for everything #stanisakh," tulis Ayudya seperti dikutip Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Pada Insta Story Instagram sebelumnya, pemeran film Ratu Ilmu Hitam itu mengunggah ulang ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Stan Isakh.

Lihat Foto Artis Putri Ayudya mengunggah foto bersama penyanyi Stan Isakh di Instagram story. (Instagram/@_putriayudya)

• Kapal Tanker Terbakar di Pelabuhan Belawan, Terdengar 5 Kali Ledakan

Salah satunya sutradara Joko Anwar yang mana mengunggah Stan Isakh tengah bermain piano dengan lagu "Pujaan Hati".

• Cara Mendapat Bansos Rp 600 Ribu, Syarat Dapat Bansos Covid-19, Uang Ambil di Kantor Pos, BRI, BTN