DOWNLOAD Drakor Fenomenal The World of The Married Episode 1-14 Sub Indonesia

Episode 9 The World of the Married tayang Jumat 24 April 2020: Lee Tae Oh cemburu

Drama Korea The World of the Married episode 14 tayang di JTBC pada Sabtu (9/5/2020) malam, di Korea Selatan.

TRI BUN-MEDAN.com - Episode 14 drama Korea The World of the Married sudah dapat disaksikan oleh pecinta drakor.

Drama Korea The World of the Married episode 14 tayang di JTBC pada Sabtu (9/5/2020) malam, di Korea Selatan.

Drama Korea ini dibintangi oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Pada sinopsis drakor The World of the Married episode sebelumnya, sesuatu yang di luar dugaan terjadi.

Joon Young rupanya mengetahui apa yang dilakukan ayah ibunya malam itu.

Joon Young awalnya pulang ke rumah ibunya karena ia kesal Da Kyung menyarankannya sekolah di luar negeri.

(Link download ada di akhir berita)

Namun sesampainya ia di rumah, Joon Young mengurunkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah karena ayah ibunya melakukan hal itu.

Ia pun memutuskan pergi ke warnet dan tertidur di sana sampai pagi.

Pada tayangan preview untuk episode 14, nampaknya Ji Sun Woo menghilang.

Sementara itu, Da Kyung terus berusaha akrab dengan Joon Young tanpa ia tahu bahwa Tae Oh berselingkuh dengan mantan istrinya.