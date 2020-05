Melek Investasi Meski di Masa Pandemi, Kejar Mimpi Gelar Talkshow Inspiratif

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Selama masa pandemi Covid-19, berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh komunitas anak muda banyak yang terhambat. Hal ini menjadikan alternatif kegiatan virtual seringkali dipilih untuk tetap produktif dan menjaga kewarasan selama masa karantina di rumah.

Satu di antara komunitas tersebut adalah Kejar Mimpi Medan.

Kumpulan anak muda yang bergerak di bidang pendidikan, kewirausahaan, sosial dan lingkungan ini menolak untuk jalan di tempat dengan mengadakan kegiatan talkshow.

Kegiatan tersebut bertajuk KM Talks 1.0 dengan tema Start With Dream Show Up with Inovation.

"Kegiatan ini bertujuan agar millenial memiliki mindset entrepreneur dan tetap memiliki mental yang sehat selama karantina.

Webinar ini diikuti peserta sebanyak 107 orang yang dilaksanakan melalui aplikasi Kejarmimpi," ujar Leader Kejar Mimpi Medan, Try Novelina Purba, Senin (11/5/2020).

Menjaga untuk tetap produktif dengan melakukan hal yang disukai menurut Try menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda di masa karantina ini.

Oleh karena itu, terangnya, Kejar Mimpi ingin mengajak anak muda untuk ikut menggali ilmu dari narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan talkshow virtual ini.

"Sasarannya adalah anak-anak muda, supaya tetap punya wadah untuk berkegiatan tanpa harus keluar rumah selama masa pandemi ini," katanya.

"Melalui kegiatan ini diharapkan agar millenial tida takut untuk memulai bisnis dan buat yang sudah memiliki bisnis tetap berinovasi agar mampu berthaan di masa pandemi ini," tambahnya.

Sebelumnya, dikatakan Try, di masa pandemi ini beberapa waktu lalu Kejar Mimpi Medan juga sudah melakukan kegiatan yang sejenis.