Tak Hanya Tampan, Putra Penyanyi Senior Dewi Yull Dikenal Cerdas, Sandang Lulusan Terbaik di Amerika

TRI BUN-MEDAN.com-Surya Sahetapy putra penyanyi senior Dewi Yull dari pernikahan dengan Ray Sahetapy menjadi lulusan terbaik atau menyandang prediket cumlaude di Amerika Serikat.

Pria tampan ini membanggakan orangtuannya serta memberikan inspirasi bahwa keterbatasan pendengaran tak menghalangi orang untuk berprestasi.

Lewat akun Instagram sang ibunda, rupanya pria yang kini tengah menempuh pendidikan di New York ini baru saja diwisuda.

Tak tanggung-tanggung, adik dari mendiang Gizca Puteri ini berhasil menyandang status cumlaude dalam kelulusannya kali ini.

Dewi Yull dan anaknya Surya Sahetapy (Instagram)

Tak hanya bahagia, Dewi Yull begitu merasa bangga, meski putranya penyandang tuli namun ia mampu lulus dari Rochester Institute of Technology di New York.

Dewi Yull lantas memanjatkan doa agar sang putra dapat segera menyeleikan pendidikan S1-nya yang kurang satu tahun lagi.

"Alhamdulillah ya Allah.. Aq diberi upah berkah Ramadhan

berkat doa dan dukungan keluarga besar, sahabat semua.

Anakku no 3 @suryasahetapy telah Menyelesaikan Associate of Science in Applied Liberal Arts -Immersions: ASL & Deaf Studies dengan gelar Cum Laude ( sistim yg berbeda..kalau di Indonesia sama dg D3 ) di Rochester Institute of Technology New York dengan predikat Cum Laude.

Masih perjuangan 1 tahun lagi In shaa Allah untuk menyelesaikan pendidikan S 1 nya..