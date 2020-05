Artis Cantik Ini Cerita Tentang Penerbangan Tergila yang Dirasakannya, Penumpang Berjubel di Pesawat

TRI BUN-MEDAN.com- Bintang film dan penyanyi Millane Fernandez ceritakan saat menegangkan ketika dia harus naik pesawat dengan penuh penumpang di masa corona.

Peristiwa itu terjadi dalam penerbangannya menuju Jerman dari Amerika Serikat.

Millane menyadari sulitnya mendapat penerbangan saat itu, sehingga ketika ada satu pesawat yang beroperasi, sudah pasti akan diserbu banyak orang.

"My flight was just the craziest flight I've ever been (ini penerbangan tergila saya)," kata Millane di kanal YouTube Luna Maya.

"Bayangin, kita lagi stres-stresnya virus corona, terus lo di pesawat dempet-dempetan," sambungnya.

Luna terkejut mendengar cerita Millane kerena tidak ada penerapan physical distancing.

Millane lantas menjelaskan saat itu sangat sulit mendapat penerbangan, bahkan banyak penerbangan yang dibatalkan.

"It was so full, dan selama 14 jam terbang, masker enggak gue buka-buka. It was a weird feeling," ucap bintang film Terowongan Casablanca itu.

Millane mengakui sebelum penerbangan itu dia merasa yakin sudah terkena virus corona (Covid-19) sehingga mungkin dia menjadi kebal.

Karena itu begitu tiba di Jerman, Millane juga melakukan karantina mandiri selama 18 hari .

Dia juga menjaga jarak dengan orangtuanya bahkan setelah karantina.

"Ketika ketemu dia (ibu) pertama kali, distance bener-bener 5-8 meter, gue bilang jangan deket-deket," kata Millane.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Cerita Millane Fernandez Naik Pesawat Penuh Penumpang Saat Pandemi