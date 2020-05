Harga Komoditas Bertahan Murah, Cabai Merah Dibanderol Rp 15 Ribu Per Kilogram

Suasana di Pasar MMTC, Selasa (12/5/2020). Harga sejumlah komoditas bertahan murah, antara lain cabai merah dibanderol Rp 15 ribu per kg.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga sejumlah komoditas masih cenderung bertahan murah di tengah pandemi Covid-19 dan bulan Ramadan saat ini.

Seperti di pasar MMTC, cabai merah yang dipasarkan di kisaran harga Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram (kg). tergantung kualitasnya.

Harga tersebut sudah berlangsung lebih kurang tiga hari terakhir.

Demikian pula komoditas lainnya seperti cabai rawit, cabai hijau dan tomat.

Berbeda dengan bawang merah yang masih bertahan mahal di kisaran Rp 44 ribu hingga Rp 50 ribu per kg.

Seorang pedagang sayuran di pasar MMTC, Eka Sembiring mengatakan, harga cabai merah saat ini dijualnya seharga Rp 15 ribu per kg, cabai hijau dibanderol Rp12 ribu per kg dan cabai rawit senilai Rp14 ribu per kg.

Sementara itu, harga tomat dibanderol Rp 7 ribu per kg, bawang putih senilai Rp 24 ribu, bawang bombai harganya Rp 18 ribu per kg, dan bawang merah masih bertahan mahal hingga Rp 50 ribu per kg.

Penggunaan Masker

Sementara itu, kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker sejauh ini masih belum maksimal.