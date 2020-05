Jung Joon Woon, Beredar Foto Skandal Sang Aktor di The World of The Married, Agensi Buka Suara

Beredar foto aktor remaja The World of the Married, Jung Joon Won mabuk dan merokok, pihak agensi minta maaf.

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea The World of the Married memang tengah mencuri perhatian banyak orang.

Alur cerita The World of the Married sukses membuat para pecinta drama Korea tertarik untuk menontonnya.

Belum lagi, akting para pemain The World of the Married yang patut diacungi jempol.

Namun, di balik kesuksesannya, salah satu aktor The World of the Married baru-baru ini jadi sorotan karena terlibat skandal.

Aktor remaja di drama The World of the Married, Jung Joon Won tengah ramai diperbincangkan publik.

Belum lama ini, beredar foto-foto di media sosial yang memperlihatkan Jung Joon Won minum minuman keras dan merokok.

Jung Joon Won. (Soompi)

Padahal, Jung Joon Won diketahui masih di bawah umur.

Foto-foto tersebut diduga berasal dari akun Facebook milik Jung Joon Won sendiri.

Tak berapa lama kemudian, agensi Jung Joon Won, DAIN Entertainment akhirnya angkat bicara.