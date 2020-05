Artis Cantik Asal Amerika Ini Ngacir dari Negaranya, Bersembunyi di Jerman Agar Terhindar Covid-19

TRI BUN-MEDAN.com-Aktris peran dan penyanyi Millane Fernandez memutuskan meninggalkan Amerika Serikat ke Jerman selama pandemi virus corona.

Dia merasa lebih aman di kampung halaman orangtuanya tersebut ketimbang di AS.

"Karena kan kemarin (di AS) sempat parah kan jadi mendingan balik ke Jerman. My familly is here in Germany so I thought it's better and safer to be here in Germany than in the US," kata Millane dalam video terbaru di kanal YouTube Luna Maya.

Millane Fernandez membuat Luna Maya terkejut karena mengaku 1.000 persen terpapar virus corona.

Adik Nino Fernandez itu tidak tahu pasti di mana dia kemungkinan tertular. Namun dia menduga terkena saat berbelanja di supermarket.

"Pas gue ke supermarket ada satu cewek gitu batuk-batuk terus. Gue jauhin dong tapi gue harus ngambil sesuatu dari lorong itu," kata Millane.

Millane merasa yakin tertular virus corona karena merasakan gejala-gejala seperti demam, sesak napas, dan kehilangan kemampuan indera penciuman.

Kondisi itu tidak pernah dialami olehnya sebelumnya sehingga pemikiran terpapar Covid-19 semakin mengganggu pikirannya.

"And the problem is I didn't cough, gue enggak batuk tapi gue sesak napas dong," tutur Millane.

Awalnya dia merasa sangat khawatir. Namun dia kemudian sadar bahwa menghadapi Covid-19 tidak bisa disertai dengan pikiran negatif.

"Akhirnya gue kayak bikin stres diri sendiri. Itu jadi tambah susah nafas. You have to be calm, chill, and stay positive," tutup bintang film Terowongan Casablanca tersebut.

