Bisnis Restoran Ditutup, Mantan Istri Gading Marten Berharap Rejeki dari Jualan Make Up dan Endorse

TRI BUN-MEDAN.com - Penyanyi Gisella Anastasia terpaksa menutup bisnis restoran miliknya selama pandemi corona.

Gisel menegaskan sebenarnya dia tak mau mengambil resiko, dan memilih untuk ikuti imbauan PSBB yang diterapkan pemerintah.

“Aku juga ada tuh tempat makan buat keluarga dan anak-anak di Gunawarman, itu sih yang paling kena dampaknya banget.”

“Karena itu gak bisa take away pas awal-awal soalnya tempat itu dulu unggulannya bisa jadi tempat main untuk ajak-anak, jadi udah pas gak boleh pergi-pergi, gone selesai,” kata Gisel dikutip Grid.ID dari kanl Youtube Melaney Ricardo, Rabu (13/5/2020).

Saat awal pandemi, Gisel mengungkapkan masih bisa membuka restorannya.

• Giliran Mobil Mini Cooper yang Dijual Nikita Mirzani, Sebagian Hasil Penjualan untuk Donasi Corona

Akan tetapi ketatnya peraturan dan fakta penderita covid-19 yang tak terhindarkan membuat restorannya tak ramai lagi.

Apalagi setelah pemerintah menerapkan peraturan PSBB, restorannya pun terpaksa harus tutup.

“Jadi kita akhirnya memutuskan untuk tutup dulu sementara,” ujar Gisel.

Kendatipun beberapa bisnisnya harus tutup, Gisel masih bersyukur masih bisa bertahan dan mendapatkan rezeki dari usaha lainnya.

• Padahal Sudah 4 Tahun Menikah & Rutin Berhubungan Intim, Wanita ini Masih Tetap Perawan, Kok Bisa?