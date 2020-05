Bunga Jelitha Bagikan Kabar Bahagia, Hamil Anak Pertama dari Pernikahannya dengan Syamsir Alam

Seolah tak ingin menunda lama, pasangan Syamsir Alam dan Bunga Jelitha akhirnya akan dikaruniai momongan.

TRI BUN-MEDAN.com - bahagia datang dari Puteri Indonesia 2017 dan pesepak bola yang pernah mewakili negara ini.

Bunga Jelitha mengumumkan kehamilannya di laman instagram pada Selasa (12/5/2020).

Seolah tak ingin menunda lama, pasangan Syamsir Alam dan Bunga Jelitha yang menikah pada 21 Maret 2020 itu akhirnya akan dikaruniai momongan.

Dua bulan menikah, kebahagiaan pasangan ini akhirnya terasa lengkap karena akan hadirnya anggota baru di dalamnya.

Kabar menggembirakan ini datang langsung dari pasangan ini yang menunggah potret keduanya, di mana Syamsir Alam tengah memegang hasil USG.

Syamsir Alam dan Bunga Jelitha mengabarkan kehamilan anak pertama (instagram Syamsir Alam)

Di laman instagram Syamsir Alam, ia membubuhkan keterangan yang menyatakan kebahagiaan.

"I dreamed you and you came true," tulis Syamsir Alam.

Dalam foto tersebut Syamsir Alam dan Bunga Jelitha nampak berpelukan dengan memegang hasil USG dan alat tes kehamilan.

Tak hanya Syamsir Alam, Bunga Jelitha pun ingin membagikan kebahagiaan melalui laman instagram pribadinya.

Sebaliknya, di Instagram milik Bunga Jelitha, dirinya nampak sedang dipeluk dan cium oleh Syamsir Alam.