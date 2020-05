Penghasilan 10 Kanal YouTube Teratas di Indonesia, dari Atta Halilintar, Ria Ricis hingga Baim Wong

Dari 10 channel Youtube dengan subscriber terbanyak di Indonesia, pendapatan yang didapat memang cukup menggiurkan.

TRI BUN-MEDAN.com - Banyak selebriti yang kini juga berkecimpung di dunia Youtube hingga bisa juga disebut sebagai Youtuber.

Konten-konten yang disuguhkan pun menarik mulai dari aktivitas sehari-hari, aksi sosial, hingga prank.

Bahkan akun artis dan Youtuber terkenal seperti Baim Wong maupun Raffi Ahmad, juga sering membuat konten prank untuk menarik perhatian penontonnya.

Sebenarnya seberapa besar chanel Youtube bisa menghasilkan keuntungan?

Dari situs Social Blade, dari 10 channel Youtube dengan subscriber terbanyak di Indonesia pendapatan yang didapat memang cukup menggiurkan.

Berikut daftar penghasilan 10 Youtuber teratas di Indonesia :

1. Atta Halilintar



Jumlah subscribers : 22,6 juta

Proyeksi pendapatan: US$ 29.800 - US$ 476.500 per bulan setara dengan Rp 447 juta - Rp 7,15 miliar per bulan (dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Jumlah video yang diupload : 821

Jumlah penonton akumulasi : 2,33 miliar

2. Ricis Official

Jumlah subscribers : 20,4 juta

Proyeksi pendapatan: US$ 25.400 - US$ 405.900 per bulan setara dengan Rp 381 juta - Rp 6,09 miliar per bulan (dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Jumlah video yang diupload : 891

Jumlah penonton akumulasi : 2,69 miliar

3. Gen Halilintar

Jumlah subscribers : 15,3 juta

Proyeksi pendapatan: US$ 27.900 - US$ 446.700 per bulan setara dengan Rp 418,5 juta - Rp 6,7 miliar per bulan (dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Jumlah video yang diupload : 738

Jumlah penonton akumulasi : 2,71 miliar