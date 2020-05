Restoran Wong Solo Berikan Bantuan APD dan Makanan Konsumsi TKI

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 masih sangat tinggi.

Wong Solo menjadi salah satu dari sekian restoran yang tergerak memberikan bantuan APD dan konsumsi makanan TKI di karantina.

Pemilik Restoran Wong Solo, Puspo Wardoyo mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan berupa APD dan konsumsi sebanyak 11.518 untuk TKI di karantina pada periode 9 hingga 19 April 2020 lalu.

"Saya menyampaikan rasa keprihatinan akan Covid-19 ini khususnya di Sumatera Utara. Sebelumnya kami telah menyerahkan bantuan berupa konsumsi untuk TKI. Kemudian kita juga telah memberikan perlengkapan APD ke Pemprov Sumut," ujar Puspo.

Bantuan APD dari Wong Solo ini diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Rabu (13/4/2020).

Kata Puspo, perlengkapan APD tersebut berupa hazmat bahan PVC standar WHO sudah diuji Lab dan biasa dicuci dan dipakai beberapa kali), jumlahnya sebanyak 500 pcs.

Kemudian ada sarung tangan latex standar medis merek daido sebanyak 470 pcs.

Selain itu, pihaknya juga memberikan Safety Googles standar WHO anti UAP merk E Z78 made in China sejumlah 470 pcs. Sepatu boots standar medis merk Wing On sebanyak 470pcs dan helm merek Injak standar medis pakai kaca bagian depan sejumlah 470pcs.

"Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita selalu dalam lindungan Allah," ujarnya.



Hal senada juga diungkapkan Direktur operasional Wong Solo, Sugiri, ia mengatakan dalam kondisi sempit ini, sangat penting untuk saling berbagi dan saling peduli.

Ia berharap bantuan ini dapat menginspirasi bagi yang lain dan semangat gotong royong harus muncul untuk saling membantu.