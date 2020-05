Sandra Dewi Ragu Nonton Drama Korea The World of Married hingga Minta Saran ke Harvey Moeis

Sandra Dewi minta saran Harvey Moeis untuk nonton drama The World of Married. Kolase TribunStyle (instagram @sandradewi88/soompi)

Sandra Dewi lantas mengatakan dirinya tidak tenang bila menonton drama The World of The Married.

TRI BUN-MEDAN.com - Demam drama Korea (drakor) kini sedang masyarakat Indonesia, termasuk para selebriti.

Setelah Nagita Slavina dan Tata Janeta, Sandra Dewi rupanya juga hobi menonton drama dari negeri gingseng tersebut.

Terlebih kini di tengah pandemi corona, sehingga dirinya banyak punya waktu di rumah.

Hal tersebut diceritakan Sandra Dewi dikutip dari YouTube Titi dan Tian 'JAWABAN SANDRA DEWI SAAT DI TANYA TITI KNP BISA SAMPAI SEBAHAGIA INI, DIA BILANG.....| DAPETINS' Selasa (12/05/2020)

"Kalau anak-anak tidur tuh aku kebanyakan nonton," kata Sandra.

Titi Kamal lantas mengatakan dirinya juga baru menyukai drama korea.

"Eh kamu suka drakoran ya? Aku baru banget."

"Suka dong," jawab Sandra Dewi yang membuat Titi tertawa.

Keduanya lantas larut dalam membicarakan drama Korea.

Istri Cristian Sugiono tersebut menyebutkan drama apa saja yang sudah ditontonnya.