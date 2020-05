Beredar Foto Lama Han So Hee Merokok dengan Lengan Penuh Tato, Lagi-lagi Dihujat Netizen

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Korea Selatan Han So Hee lagi-lagi mendapatkan perlakuan buruk dari netizen.

Sebelumnya, Han So Hee dihujat netizen lantaran perannya sebagai pelakor di drama The World of the Married, yang melambungkan namanya.

Selesai dengan hal itu, tiba-tiba banyak warganet yang menghujatnya setelah beberapa foto lamanya beredar di internet sekitar awal April lalu.

Salah satu foto tersebut menampilkan sosok Han So Hee muda sedang merokok.

Foto lama Han So Hee merokok (Koreaboo)

Dalam foto terebut tampak sosok yang diketahui merupakan So Hee sedang menikmati rokok di bibirnya.

Ia berpose dengan satu tangan menutupi separuh wajahnya.

Setelah foto merokok, ada pula foto lama So Hee yang memperlihatkan tatonya.

Foto lama Han So Hee dengan tato di tangannya (Koreaboo)

Dalam foto tersebut tampak sosok So hee muda yang tampil dengan kaus putih dengan potongan yang cukup minim.

Gayanya tersebut memperlihatkan tato hitam di kedua tangannya.